Суд в Архангельске арестовал на трое суток организатора митинга против мусорного полигона Шиес Юрия Чеснокова

Как пишет «Двина сегодня», активист был арестован по административному делу о неуплате штрафа в 800 рублей за нарушение ПДД. Чесноков был задержан накануне. Полиция также составила протокол на другого организатора протестных митингов, Елену Калинину – за пост об акции во ВКонтакте. Несмотря на отсутствие организаторов, сегодняшний митинг против мусорного полигона все-таки состоялся. Акция была несанкционирована, но обошлось без задержаний.