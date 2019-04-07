Лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову предъявили обвинение по делу об убийстве Галины Старовойтовой

Лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову-Кумарину предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Показания против него дал экс-депутат от ЛДПР Михаил Глущенко, также осужденный по этому делу.

Формулировка обвинения стала неожиданной для защиты Барсукова. Об этом «Эху» рассказал его адвокат Константин Кузьминых. До того, как будут представлены доказательства, линию защиты выстроить нельзя, поскольку исключена возможность обжалования обоснованности обвинения, отметил адвокат.

Обвинение нельзя считать объективным, если оно построено только на свидетельских показаниях. Такое мнение «Эху» высказала сестра Галины Старовойтовой Ольга. Ольга Старовойтова добавила, что в первую очередь будет обращаться за прояснением деталей в Федеральную службу безопасности.