Болельщика в плаще с надписью «Навальный» уже во 2-й раз не пустили на баскетбольный матч в Краснодаре

Сотрудники площадки «Баскет-холл» потребовали от 15-летнего подростка переодеться, когда тот пытался пройти на игру баскетбольной команды Локомотив (Кубан). Как передает Медиазона, после того, как подросток отказался, на стадион приехал полицейский. В итоге юному болельщику так и не удалось попасть на игру. Активисты утверждают, что инцидент произошел на следующий день после публикации штаба Навального о махинациях руководства Локомотив (Кубани) со спонсорскими деньгами.