Британцев, задержанных в центре Москвы, предположительно, с наркотиками, освободили под подписку о невыезде

Британцев, задержанных в центре Москвы, предположительно, с наркотиками, освободили из отдела полиции под подписку о невыезде. Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников, это произошло еще вчера вечером. В отделе полиции иностранцы пробыли менее трех часов. Ранее различные источники сообщали, что в районе Чистых прудов задержали двоих подданных Великобритании со свёртком, в котором находилось наркотическое вещество. При приближении патрульного автомобиля один из мужчин пытался избавиться от пакета.