Более 20 человек погибли, более 30 пострадали в ходе боевых столкновений в Триполи

Об этом говорится в заявлении Минздрава Правительства национального согласия. Идет ли речь о мирных жителях или о потерях с одной или обеих сторон, не уточняется. На призыв международного сообщества объявить двухчасовое перемирия для эвакуации пострадавших противоборствующие стороны так и не ответили.

Правительство национального согласия Ливии потребовало арестовать мятежного фельдмаршала Халифа Хафтара. Лидер признанного международным сообществом руководства Ливией Файез Сарадж на встрече с военным прокурором страны попросил выдать ордер на арест командующего Ливийской национальной армией. Он также заявил, что все участники наступления на Триполи, включая Хафтара, предстанут перед ливийскими и международными судами.