Стороны военного конфликта в Ливии пока не ответили на требование ООН объявить двухчасовое перемирие для эвакуации пострадавших из пригородов Триполи. Точное число жертв и раненых пока неизвестно, по некоторым данным, погибших уже несколько десятков человек. Власти Ливии намерены арестовать мятежного фельдмаршала.

Ситуация в Ливии обостряется всё больше. Впервые за дни противостояния мятежный командующий Халифа Хафтар, на стороне которого по информации ряда западных СМИ российские наёмники из частной военной компании Вагнер, применил боевую авиацию. Самолёты нанесли воздушный удар по пригороду Триполи, южнее столицы. СМИ вчера сообщали о применении боевой авиации правительственными войсками против сил фельдмаршала. Противостояние в Ливии длится три дня. Армия Хафтара на подступах к Триполи, где продолжает работу правительство национального согласия, признанное международным сообществом. Всё больше сообщений о погибших и раненых. В пригороде Триполи убиты более 20-ти человек, около 30-ти ранены, это данные Минздрава Ливии. Новостной портал Эфригейтньюс сообщает о более чем полусотне раненых и семи погибших.

В свою очередь, телеканал Аль-Хадас сообщил, что в боях на подступах к ливийской столице погибли 19 бойцов армии мятежного фельдмаршала. Он в четверг объявил о начале наступления на ливийскую столицу. В Триполи премьер Фаиз Сарадж приказал военному прокурору выдать ордер на арест Хафтара и предать его и сторонников суду, сообщает телеканал Аль-Арабия. Вчера Сарадж пообещал населению страны, что все участники наступления на столицу предстанут перед ливийским и международным судами. Сторонники премьера объявили о начале контрнаступления на позиции сил мятежного фельдмаршала. Для того, чтобы очистить города страны от цитата «агрессивных и незаконных сил». Ранее Хафтар заявлял, что намерен продолжать наступление до полного искоренения терроризма. Предложение ООН о временном перемирии успеха пока не дало. О прекращении огня не объявила ни одна из сторон конфликта.

Американские военные покидают зону конфликта в Ливии. Вооружённые люди помогали в охране дипмиссий и борьбе с терроризмом в стране. Сообщений о месте их передислокации нет.