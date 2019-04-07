В Минске белорусская оппозиция проводит акцию против сноса крестов на мемориале в Куропатах

Полиция призывает ее участников разойтись.

Активисты, выступающие против уничтожения памятных крестов, собрались около Минского Кафедрального собора. Они призывают власти остановить разрушение мемориала жертвам сталинских репрессий. Протестующие провели молебен в память о погибших, в руках у них были кресты и националистические флаги. Люди скандировали лозунги «Защитим веру предков. Защитим себя. Защитим Беларусь». Среди них политик Владимир Некляев и представители движения «Европейская Беларусь». Пока митинг проходит без происшествий, задержаний и применения силы. Однако милиция настойчиво требует, чтобы активисты разошлись, напоминая, что собрание незаконно, поскольку власти его не согласовали. Организатора акции, лидера Белорусского Национального конгресса Николая Статкевича силовики задержали на выходе из дома, до центра Минска он добраться не успел. В Куропатах по указанию властей Белоруссии снесли около 100 крестов. Против мемориала в районе массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава государства ежедневно проезжает это место, когда направляется из своей резиденции в Минск.

Активистов, которые пытались остановить снос крестов в Куропатах, в четверг задержали силовики.