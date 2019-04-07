Более трехсот жителей столичного района Останкино вышли сегодня на защиту зеленого сквера на улице Цандера в Москве

Они добиваются отмены решения о строительстве высотки на территории между своими домами.

Аккуратный, ухоженный сквер, спортплощадка, десятки здоровых деревьев, ровные дорожки и газон между многоэтажками 80-х годов постройки. Люди заполонили практически всю территорию, где не будь этой борьбы, еще в марте был бы возведен забор под стройку 22-этажной высотки. Молодые родители, пенсионеры, некоторые в инвалидных креслах, дети с воздушными шариками. В каждом окне – транспарант «Нет стройке», на каждом дереве – портрет Путина с президентской цитатой – «Говорите — вас услышат», строчки из Окуджавы: «Можно построить из вымысла дом, даже устроить празднество в нем, но не построится и не устроится счастье твое на несчастье чужом». Акцию ведет секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

Жительница района и участница сегодняшней «встречи с Рашкиным» Марина Маркелова рассказала, что за сохранение сквера они борются уже не первый месяц.

Со стороны властей города жители никакой поддержки не встречают и сами продолжают бороться против точечной застройки. Иногда получается и так, что борются друг с другом. Здесь несколько пятиэтажек, которые вошли в программу реновации и их обитатели предстоящими планами довольны. Об этом «Эху Москвы» сказал муниципальный депутат района Останкино Сергей Цукасов.

Власти только подогревают возникающие противоречия, рассказал мне еще один участник сегодняшней акции, Константин Рахилин. По его мнению, изменить ситуацию может только прямой диалог с мэрией, к которому она не готова.

В новостях на сайте мэрии Москвы упоминаний о том, что несколько сотен жителей столицы вышли на акцию протеста так и не появилось.



Участок земли, против застройки которого выступают жители Останкино, был выделен в рамках столичной программы реновации. Не сегодня ни о каких шагах навстречу жителям района и о планах отказаться от строительства не сообщалось.