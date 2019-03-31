Несанкционированное шествие «против московского мусора» в Архангельске собрало около трех с половиной тысяч человек

Люди игнорировали предупреждения полиции и прорывали кордоны. Об этом «Эху Москвы» рассказала журналист издания «29.ру» Елена Ионайтис.

Елена Ионайтис отметила, что полицейские препятствовали деятельности СМИ: они требовали прекратить съемку и не пускали некоторых журналистов к памятнику Ленину. О задержаниях информации пока нет.

У здания обладминистрации протестующие потребовали встречи с губернатором Игорем Орловым, а затем и его отставки. По данным центра социальных измерений Фокус, 96% жителей Архангельска выступают против строительства мусорного полигона Шиес. Впрочем, сам губернатор Игорь Орлов говорит, что эти цифры не имеют никакого значения.

После митинга часть людей осталась около памятника Ленину, объявив бессрочный протест.