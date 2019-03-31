Новый поворот в расследовании убийства Галины Старовойтовой

Обвинение в убийстве политика предъявлено лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову-Кумарину. Показания против него дал экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко, уже осужденный по этому делу.

Формулировка обвинения стала неожиданной для защиты Барсукова. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Константин Кузьминых.

Сомневается в объективности обвинения и сестра Галины Старовойтова, Ольга. По ее словам, обвинение нельзя строить исключительно на свидетельских показаниях.

Ранее в отношении Барсукова несколкьо раз выносились обвинительные приговоры. В последний раз в марте этого года суд в Петербурге приговорил Барсукова к 24 годам колонии строгого режима по делу о создании «тамбовской» ОПГ.

Депутат Госдумы Галина Старовойтова застрелена в ноябре 1998 года в подъезде своего дома. В 2005 году суд приговорил трех человек, в том числе, одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления к различным срокам – от 11 до 23,5 лет.