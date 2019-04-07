На площади Свободы в Минске прошел молебен в память жертв политических репрессий, расстрелянных в урочище Куропаты

Там захоронено не менее 30 тысяч человек. На этой неделе на территории урочища власти снесли не мене сотни установленных там активистами памятных крестов. Протестовавших против сноса задержали. Как передает «Радио Свобода», акция в память о погибших в Куропатах организовал оппозиционный активист Николай Статкевич. В ней приняли участие не менее 200 человек. Сам Статкевич еще до начала молебна был задержан милицией.

Представители Белорусской православной церкви участия в молебне не приняли, заявив, что эта акция – политическая. Молитву на площади Свободы проводил представитель Неканонической автокефальной православной церкви.