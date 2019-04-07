ФСБ привлекает криминального авторитета Баксукова в качестве обвиняемого по делу об убийстве Галины Старовойтовой

ФСБ привлекает криминального авторитета Баксукова-Кумарина в качестве обвиняемого по делу об убийстве Галины Старовойтовой. О новом повороте в расследовании одного из самых резонансных преступлений сообщает «Фонтанка». Впрочем, в деле лидер «тамбовского» преступного сообщества фигурирует как один из организаторов, а не заказчик убийства политика, чего ожидало экспертное сообщество. В марте Кумарин был приговорен к 24-м годам лишения свободы.