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17:30, 07 апреля 2019

Миссия ООН в Ливии потребовала двухчасового перемирия между сторонами конфликта

Международные дипломаты призвали объявить о прекращении огня с 17 до 19 часов по московскому времени для эвакуации раненых и мирных жителей. Ответа пока не дали ни Правительство национального согласия, ни Ливийская национальная армия Халифа Хафтара.

Мятежники сегодня подвергли авиационным ударам пригороды Триполи. В свою очередь, силы Правительства нацсогласия Фаеза Сараджа развернули контрнаступление. О своих потерях стороны не информируют.



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