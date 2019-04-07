Миссия ООН в Ливии потребовала двухчасового перемирия между сторонами конфликта

Международные дипломаты призвали объявить о прекращении огня с 17 до 19 часов по московскому времени для эвакуации раненых и мирных жителей. Ответа пока не дали ни Правительство национального согласия, ни Ливийская национальная армия Халифа Хафтара.

Мятежники сегодня подвергли авиационным ударам пригороды Триполи. В свою очередь, силы Правительства нацсогласия Фаеза Сараджа развернули контрнаступление. О своих потерях стороны не информируют.