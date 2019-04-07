Отравленный в Эймсбери британец Чарльз Роули встретился с российским послом в Лондоне

Дипломат постарался ответить на все вопросы пострадавшего. Об этом рассказал сам Александр Яковенко. По словам посла, встреча продолжалась больше часа. Как пишет Mirror, Роули и Яковенко встретились накануне на территории посольства России. Сам британец рассказал изданию, что спросил у Яковенко, зачем Россия убила его подругу? Но в ответ получил «лишь российскую пропаганду».

Кроме того, Роули попросил о встрече с Владимиром Путиным. С соответствующей просьбой он обратился к российскому послу Яковенко. Дипломат обещал узнать о такой возможности и ответить ему.