Ливийская армия под командованием мятежного фельдмаршала Хафтара сообщила о нанесении авиаудара по пригороду Триполи

Ливийская армия под командованием мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара сообщила о нанесении первого авиаудара по пригороду Триполи. Правительственные силы в свою очередь объявили о контрнаступлении на армию мятежников. США на этом фоне объявили о полном выводе из страны своих военных.

Армия Хафтара впервые за дни противостояния в Ливии применила боевую авиацию. Самолёты нанесли удар по позициям правительственных сил в пригороде ливийской столицы, рапортовала у себя в фейсбуке пресс-служба национальной армии фельдмаршала, который повёл войска на Триполи. Его сторонники назвали воздушный удар ответом на применение правительственными силами тяжёлого вооружения. По данным телеканала Sky News Arabia, авиация Хафтара обстреляла южные окрестности Триполи. Информации о жертвах или пострадавших при ударе нет. Бойцы признанного международным сообществом правительства национального согласия Ливии под руководством Фаиза Сараджа сообщили о начале контрнаступления на позиции Хафтара. Цель операции «Вулкан гнева», очистить все ливийские города от агрессивных и незаконных сил», — заявили военные. Сторонники мятежного командующего впрочем уверяют, что контрнаступление сил Сараджа провалилось. США вывели войска из Ливии из-за обострения ситуации, заявила пресс-служба командования в Африке. Там уточнили, что военный персонал был задействован в охране дипмиссий и помогал властям Ливии в борьбе с терроризмом. Куда военных передислоцировали неизвестно.

Миссия ООН в Ливии призвала объявить двухчасовое перемирие для эвакуации пострадавших из района боевых действий, сообщает Рейтер. По некоторым данным несколько десятков человек погибло, в их числе порядка 20 бойцов армии Хафтара, более полусотни были ранены.