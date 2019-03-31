Лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову-Кумарину предъявили обвинение по делу об убийстве Галины Старовойтовой

Лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову-Кумарину предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Показания против него дал экс-депутат от ЛДПР Михаил Глущенко, также осужденный по этому делу.

Формулировка обвинения стала неожиданной для защиты Барсукова. Об этом «Эху Москвы» рассказал его адвокат Константин Кузьминых. До того, как будут представлены доказательства, линию защиты выстроить нельзя, поскольку исключена возможность обжалования обоснованности обвинения, отметил адвокат.