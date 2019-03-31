Занятия йогой существенно улучшили здоровье и поведение заключенных – ФСИН

Занятия йогой существенно улучшили здоровье и поведение заключенных. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замглавы ФСИН Валерий Максименко.

«Предварительные итоги эксперимента, который проводился более чем полгода на базе двух московских СИЗО, абсолютно положительные. Люди, которые посещали занятие значительно реже стали обращаться за медицинской помощью, они стали себя лучше чувствовать. Эти люди стали более дисциплинированны, стали меньше нарушать требования по режиму. До конца недели мы подведем итоги и подготовим официальное заключение, однако опыт уже признан положительным. Его не только надо распространять на все остальные московские следственные изоляторы, но также и по всей территории по всей Российской Федерации», — сказал он.

Ранее было принято решение приостановить занятия йогой после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, где указывалось, что практики йоги приводят к мужеложству.