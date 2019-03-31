Защита Барсукова ждет доказательств от следствия для опровержения обвинений в причастности к убийству Старовойтовой

Защита лидера ОПГ Владимира Барсукова ждет доказательств от следствия для опровержения обвинений в причастности к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Владимира Барсукова Константин Кузьминых.

«Мы ничего не можем сделать с процессуальными постановлениям: нам его дали, Владимир Сергеевич вину не признает, мы обоснованности не видим. До того как будут представлены доказательства, нам непонятно, как защищаться», — пояснил он.

По словам адвоката, неустановленное лицо, по версии следствия, обратилось к В.Барсукову, желая прекратить активную политическую деятельность депутата Г.Старовойтовой.

«В обвинении говорится, что Владимир Сергеевич, якобы взял на себя обязательство подыскать лицо, которое подготовит данное убийство, и, якобы, подыскал для этого Глущенко», — сказал он.

Признанному судом виновным в создании организованного преступного сообщества Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой. Депутат была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен.