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16:30, 07 апреля 2019

Жители Архангельска провели шествие и митинг протеста против строительства полигона «Шиес»

На него планируют свозить мусор из Москвы. У здания обладминистрации протестующие потребовали встречи с губернатором Игорем Орловым, а затем и  его отставки. По оценкам наблюдателей, в акции приняли участие от двух до трех тысяч человек. Как передает «Новая газета», митинг не был санкционирован, полиция потребовала от людей разойтись, но  разгонять участников акции не стала. После митинга часть людей осталась около памятника Ленину, объявив бессрочный протест. Накануне митинга его организатора Юрия Чеснокова задержали на 48 часов, якобы, за неоплаченные штрафы за нарушение ПДД.



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