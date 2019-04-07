Лидеру тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову предъявили обвинение по делу об убийстве Галины Старовойтовой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Барсукова Константина Кузьминых. По его словам обвинение предъявлено по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, но от более подробных комментариев пока воздержался, сославшись на то, что еще не ознакомлен с делом. В марте суд в Петербурге приговорил Барсукова по делу о создании «тамбовской» ОПГ к 24-м годам колонии строгого режима.