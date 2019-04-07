В Архангельской области завершился Чемпионат России по лыжным гонкам

Украшением турнира стала победа в мужском марафоне Максима Вылегжанина.

Еще на заключительном этапе Кубка Мира в норвежском Хоменколлене Вылегжанин заявил, что покидает большой спорт. Свой последний в карьере международный старт Максим тогда провел достойно, завоевав серебро в классическом марафоне. Причем, многим показалось тогда, что ветеран сознательно отдал победу другому россиянину – Александру Большунову, который вел борьбу за победу в общем зачете.

Сегодня, на старт королевской дистанции на Чемпионате страны, Вылегжанин выходил в качестве явного фаворита. Поскольку большинство наших сборников уже завершили сезон. Или же попросту решили не тратиться на изнурительную 50-километровую классику.

В итоге Трехкратный серебряный призер Олимпиад оказался вне конкуренции и поставил эффектную точку в своей карьере.

Добавим, что еще в прошлом году Максим Вылегжанин возглавил Федерацию лыжных гонок Удмуртии.