В Архангельске прошла акция против строительства новых мусорных полигонов и за раздельный сбор мусора

Ее организатора задержала полиция.

На акции собрались около 3 тысяч человек. Активисты требовали решить проблему с мусорными свалками, которые мешают жизни города. Звучал лозунги об отставке губернатора Игоря Орлова. Протестующие устроили шествие от площади Профсоюзов по Троицкому проспекту, где выходили на проезжую часть и временно останавливали движение машин. На площади Ленина они установили палатку, ряд участников шествия заявил о намерении проводить бессрочный протест. Полиция не мешала их действиям, задержаний в ходе акции не было. Однако перед ее началом был задержан организатор Юрий Чесноков, его оставили в полиции на ночь. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отказался выйти к митингующим и в интервью радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что не намерен комментировать протесты.

Акции против мусорных свалок проходят сегодня в 20 российских регионах.