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Эксклюзив Эха 16:00, 07 апреля 2019

Лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову-Кумарину предъявили обвинение по делу об убийстве Галины Старовойтовой

Лидеру «тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову-Кумарину предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Показания против него дал экс-депутат от ЛДПР Михаил Глущенко, также осужденный по этому делу.

Обвинение нельзя считать объективным, если оно построено только на свидетельских показаниях. Такое мнение «Эху Москвы» высказала сестра Галины Старовойтовой Ольга. «Пока я не видела постановления о предъявлении обвинения Кумарину трудно что-то сказать. Нужно понять, какие есть доказательства, кроме показания Глущенко, для меня недостаточно убедительны показания одного человека», — сказала она. Ольга Старовойтова добавила, что в первую очередь будет обращаться за прояснением деталей в Федеральную службу безопасности.



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