Автошколы с этого дня должны согласовывать свои учебные планы с ГИБДД

Новый порядок, в соответствии с приказами МВД, вступил в силу – сообщает ТАСС

. Кроме того Госавтоинспекция будет проверять состояние учебно-материальной базы и выдавать заключения. Помимо этого документа, автошкола должна иметь лицензию от Рособрнадзора. В ГИБДД пояснили, что массово заменять ранее выданные заключения не собираются. Получить документ потребуется лишь при реорганизации учебного заведения или истечении сроков старых заключений.