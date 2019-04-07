В СИЗО возобновят занятия йогой для заключенных, которые были приостановлены после обращения сенатора Елены Мизулиной

В интервью радиостанции «Говорит Москва» замглавы ФСИН Валерий Максименко сказал, что ведомство проводило исследования и выяснило, что те люди, которые занимались йогой, обращались к врачам гораздо меньше. «К гомосексуализму от нее никого не потянет», — сказал Максименко. Ранее Мизулина просила Генпрокуратуру проверить законность йоги в местах заключения. В основу обращения легло письмо профессора Православного университета Александра Дворкина, в котором он указывает, что практики подобного рода могут привести к появлению гомосексуальных связей между заключенными.