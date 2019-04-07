Семь человек погибли и более 50-ти ранены в результате вооруженных столкновений в районе Триполи

По данным новостного портала «Эфригейтньюс», в числе жертв шесть бойцов сил Правительства национального единства, признанного международным сообществом. О потерях со стороны Ливийской национальной армии, которая поддерживает оппозиционные власти, не сообщается. Столкновения в столичном районе страны проходят уже несколько дней. На этом фоне США объявили о выводе своих военных из Ливии. В сети появилось видео, на котором якобы запечатлена эвакуация американских кораблей. При этом отмечается, что сообщение о выводе контингента стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания здесь вооруженных сил США.