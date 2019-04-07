Граффити с копиями картин великих художников восстановили в центре Петербурга

Ранее их закрасили коммунальщики.

Художников Олег Лукьянов рассказал что восстановил графифити с копиями картин в переулке Радищева. «Нас не закрасить!» написал он на своей странице ВКонтакте. Коммунальщики уже несколько раз закрашивали граффити с копиями картин Сандро Боттичелли и других великих художников. Они объясняли это поступившими жалобами от жителей. Но художники раз за разом восстанавливают их. Также чиновники неоднократно стирали портреты известных петербуржцев которые на трансформаторных будках рисуют уличные художники.

Петербургские чиновники и депутаты неоднократно обсуждали вопрос о том, что делать с уличным искусством, но выработать единые нормы они не смогли. По закону любое граффити должно быть согласовано с властями.