Британская королева Елизавета II намерена пригласить президента США посетить королевство с официальным визитом. По данным источников газеты Times, британские чиновники уже провели переговоры с коллегами из Белого дома, обсудили возможные сроки визита и могут объявить о нем в ближайшие дни. Как ожидается, приезд Трампа будет приурочен к очередной годовщине со дня высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

Президент США уже посещал Великобританию летом прошлого года. тогда его трехдневный визит сопровождался массовыми акциями протеста по всей стране.