ФСИН вернёт занятия йогой в СИЗО

Их приостановили после обращения в генпрокуратуру сенатора Елены Мизулиной. Йога очень полезна для здоровья. Люди, которые ей занимались в СИЗО, стали гораздо реже обращаться к медикам. Поэтому занятия оставят, сообщил замначальника ФСИН радиостанции «Говорит Москва». Валерий Максименко уточнил: занятия йогой в экспериментальном порядке пока внедрили только в два столичных СИЗО, но теперь, скорее всего, распространят и на другие изоляторы, причём не только в Москве. Таким образом, инициатива сенатора Мизулиной пока даёт обратный эффект. Она просила Генпрокуратуру проверить законность йоги в СИЗО, поскольку занятия ей могут якобы могут привести к гомосексуальной связи между заключёнными. Сенатор в обращении в надзорное ведомство ссылалась на позицию богослова Александра Дворкина, известного борца с сектами в России. Он утверждает, что практики такого рода, как пишет МК, могут привести «к неконтролируемому сексуальному возбуждению и связям между заключёнными», которые готовят и разносят пищу по камерам и даже бунтам. Дворкин также высказал мнение, что занятия йогой предлагают уход от реальности.

Во ФСИН также хотят предложить заключённым занятия по китайской дыхательной гимнастике цигун.