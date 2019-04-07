ФСБ предъявила обвинение лидеру «тамбовского» преступного сообщества Кумарину по делу об убийстве Старовойтовой
ФСБ предъявила обвинение лидеру «тамбовского» преступного сообщества Владимиру Кумарину по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Однако, как пишет «Фонтанка», в тексте постановления мужчина не называется заказчиком, как это ожидалось. Преступник совместно с неустановленным лицом, желающим прекратить деятельность партии «Демократическая Россия», принял решение ее убить, — пишет интернет-издание. Это значит, что Кумарин является таким же организатором, как осужденный ранее Юрий Колчин и Михаил Глущенко. Заказчиком является неустановленная пока фигура, но явно из числа политических противников Старовойтовой, — пишет «Фонтанка».