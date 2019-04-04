В Архангельске на несанкционированном митинге против мусорного полигона потребовали отставки губернатора

Как сообщает «Новая газета», по оценкам наблюдателей, в акции приняли участие до трех тысяч человек. Полиция потребовала разойтись, но силовыми методами разгонять мероприятие не стала.

Акции против ввоза отходов из Москвы сегодня проходят в ряде российских городов. Ранее в эфире «Эха» губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что огромный объем мусора на себя принимает Подмосковье.

По некоторым данным, московский мусор планируют отвозить в Приморье и другие регионы страны.