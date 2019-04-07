В Белоруссии зону отчуждения, установленную после аварии на Чернобыльской АЭС, откроют для организованных тургрупп

В Белоруссии зону отчуждения, установленную после аварии на Чернобыльской АЭС, откроют для организованных туристических групп. Уже сформировано два маршрута, подобраны площадки и просчитаны дозы облучения, которые могут получить граждане, — рассказал телеканалу ОНТ замдиректора Полесского заповедника. Стоимость экскурсии для пяти человек составит около двухсот долларов. Организаторы утверждают, что доза, полученная от пребывания в зоне отчуждения, будет меньше, чем при путешествии на самолете. Похожие экскурсии уже много лет проводят на Украине.