Авиадиспетчеры опровергли сообщения об опасном сближении самолетов в небе над Москвой. Как сообщает РБК, за минувшие сутки нарушений в воздушном пространстве не было.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, сообщало, что бизнес-джет, вылетевший из Шереметьево, опасно сблизился с лайнером Аirbus. Якобы в результате сработала наземная система предупреждения, после чего самолеты были благополучно разведены.