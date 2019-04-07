Столичные власти просят отказаться автомобилистов от поездок в район закрытых станций «фиолетовой» ветки метрополитена. Центр организации дорожного движения предупреждает, что особенно серьезные осложнения на дорогах будут завтра, в начале рабочей недели.

Участок Таганско-Краснопресненской линии от станции «Пролетарская» до «Котельников» был закрыт до 10 апреля, включительно, в связи с прокладкой тоннеля Некрасовской линии метро. На это время на дороги города вышли четыре бесплатных автобусных маршрута, интервал движения общественного транспорта был увеличен, а ряд съездов закрыли для автомобилистов.