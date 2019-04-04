Около трехсот человек в Москве вышли на защиту зеленого сквера на улице Цандера

Протестная акция жителей Останкинского района против точечной застройки в одном из местных скверов собрала сегодня не менее трехсот человек. Люди требуют остановить попытки строительства высотки в зоне зеленых насаждений.

Сотни местных жителей вышли на защиту зелёного сквера на улице Цандера. Это довольно большая территория близ ВДНХ и Останкинского телецентра, среди опрятных девятиэтажек постройки 80-х годов. Люди не хотят уплотнительной застройки и выступают за сохранение озелененной территории в то виде, в котором сквер остаётся сейчас — чистые газоны, ровные дорожки, детская и спортивная площадки. Мероприятие прошло в форме встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Те, кто взял слово, говорили о том, что требуют оставить попытки возведения 22-этажного дома из 4 секций. Проекта планировки квартала до сих пор не существует, в марте люди остановили попытку выставить здесь бетонные блоки для забора, с тех пор здесь идут постоянные ночные дежурства. Многочисленные полицейские, а это несколько десятков офицеров в звании от лейтенанта до майора внимательно наблюдали за происходящим, стоя поодаль среди деревьев, на которые водружены плакаты с портретом Путина и его цитатой «Говорите, вас услышат!». Практически на каждом балконе здесь вывешены красные транспарант со словами — нет стройке.

Участок земли, против застройки которого выступают жители Останкино был выделен в рамках столичной программы реновации.