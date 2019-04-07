Акцию против сноса крестов в Куропатах проводит белорусская оппозиция в центре Минска

Задержаний пока не было, однако милиция напоминает о том, что собрание не согласовано.

Активисты собрались около Минского Свято-Духова Кафедрального собора, чтобы остановить уничтожение мемориала жертвам сталинских репрессий. Там проводят молебен в память о погибших. Люди скандируют лозунги «Защитим веру предков. Защитим себя. Защитим Беларусь». У некоторых в руках кресты и националистические флаги. Организатора акции, лидера Белорусского Национального конгресса Николая Статкевича силовики задержали на выходе из дома, где он сейчас находится – неизвестно. Однако среди участников его соратники и оппозиционные лидеры — политик Владимир Некляев и активисты движения «Европейская Беларусь». Милиция настойчиво призывает всех разойтись. У мемориала в Куропатах по указанию властей Белоруссии снесли около 100 крестов. В первую очередь – те, которые видны с правительственной трассы. Там находилось крупнейшее в Белоруссии место массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий.

По мнению историков, в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.