Самый дорогой борщ в России готовят на  Сахалине

Самый дешевый – в Пензе. Это подсчитали аналитики производителя онлайн-касс, сообщают РИА «Новости». Эксперты приурочили исследование к международному дню супа, который отмечался 5 апреля. Они подсчитали данные с более чем 150 тысяч терминалов, расположенных в магазинах, ресторанах, кафе и столовых во всех городах России. Выяснилось, что за тарелку борща жители Пензы платят меньше 20 рублей, тогда как на Сахалине она стоит 45 рублей. Средняя цена для этого блюда по России – 25 рублей.