Премьер Израиля пообещал распространить суверенитет страны на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этих планах Биньямин Нетаньяху сказал в интервью «12 каналу».

Резолюция Совбеза ООН требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских землях, однако правительство отказывается выполнять положения этого документа.

Ранее США признало израильской территорией другую спорную землю – Голанские высоты. ООН и Евросоюз считают притязания еврейского государства незаконными.