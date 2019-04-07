В центре Минска белорусская оппозиция проводит акцию против сноса крестов в Куропатах

Участники проводят молебен в память о погибших в этой местности, — передает ТАСС. Они делают это по призыву одного из лидеров оппозиции, Николая Статкевича. Сам политик сегодня был задержан на выходе из дома.

Несколько дней назад власти демонтировали деревянные кресты, установленные на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий. Это мотивировалось плановыми работами по благоустройству. Активисты требуют вернуть кресты на место.