Новая Некрасовская линия метро полностью откроется в начале следующего года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, делаться это будет в два этапа – сперва поезда пустят на участке от «Некрасовки» до «Косино», а затем – от «Косино» до «Авиамоторной». Строительство «розовой» ветки началось в 2012 году. На днях в связи с прокладкой тоннеля до 10 апреля включительно были закрыты восемь станций Таганско-Краснопресненской линии. Из-за этого на юго-востоке Москвы ограничено движение транспорта, введены дополнительные бесплатные автобусные маршруты.