В Архангельске задержали организатора митинга против ввоза столичного мусора. Юрий Чесноков был задержан на улице пока ждал такси. Полицейские сказали активисту, что ему предстоит суд по неуплате штрафов. Об этом пишет портал «ОВД – Инфо», ссылаясь на адвоката. Чеснокова оставили на ночь в отделении.

Сегодня в ряде российских городов запланированы экологические митинги, в основном, посвященные ввозу мусора из Москвы. В Архангельске акцию не удалось согласовать с властями.