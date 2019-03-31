Из-за угроз со стороны властей отель в Нижнем Новгороде в последний момент отказался принять форум «Свободные люди». Гостиница стала третьей площадкой, которая не пустила активистов. Об этом «Эху» рассказала один из организаторов мероприятия и пресс-секретарь «Открытой России Наталья Грязневич.

Форум удалось перенести на резервную площадку, но активисты опасаются провокаций, добавила Наталья Грязневич. По ее словам, представители православного движения «Сорок сороков» следят за организаторами с самого их приезда в Нижний Новгород.