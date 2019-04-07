Британец Чарльз Роули, отравившийся «Новичком», попросил о встрече с Владимиром Путиным

При встрече с британцем Чарльзом Роули российский посол передал ему копии доклада о расследовании дела отравления Скрипалей. Александр Яковенко отметил, что постарался ответить на все вопросы пострадавшего. После встречи с российским послом Роули сказал, что продолжает считать Россию виновной в химической атаке в Солсбери.

Взгляды британца соответствуют официальной позиции Лондона, который заявлял, что к отравлению семьи Скрипалей Новичком причастна российская военная разведка. Москва не приняла всерьез обеспокоенность Великобритании, отмечала ранее премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй.

Москва неоднократно отвергала обвинения британской стороны.