Новые российские модули МКС оснастят противометеоритной защитой из отечественной бронежилетной ткани

Отмечается, что материал не уступает по свойствам ткани Kevlar, применяемой в защите модулей NASA. Выдержку из материалов журнала корпорации «Энергия» приводит РИА «Новости». Также специалисты составили требование, призванное предотвратить аварийную ситуацию в случае получения кораблями пробоин от микрометеоритов. Свои предложения они опубликовали в издании.

В августе прошлого года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Космонавты смогли сами обнаружить и заделать отверстие. Расследование причин его появления продолжается до сих пор.