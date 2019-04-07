Польский депутат оценил ущерб от действий Германии в ходе Второй мировой войны в 900 миллиардов долларов. В интервью местному журналу «В политике» Януш Шевчак, член комиссии по репарациям отметил, что до погашения этой задолженности Берлин должен сохранять «исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство».

Комитет по вопросу выплат репараций был создан после того, как в позапрошлом году премьер-министр страны сказала, что нанесенный Польше ущерб не был возмещен. Тогда он оценивался более чем в 500 миллиардов долларов.