Спикер парламента Словакии выступил против создания в стране американских военных баз. Андрей Данко подчеркнул, что в новом договоре о сотрудничества с США в сфере обороны не должно быть ни одного слова о временном или постоянном присутствии в республике американских военных.

Словакия с 2004 года является членом НАТО. Она связана с Вашингтоном соглашениями о сотрудничестве в сфере обороны так же, как и другие страны – участницы альянса. Вместе с тем, Братислава отвергает вариант размещения в стране иностранных военных баз.