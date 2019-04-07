Замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую отстранили от должности на время расследования уголовного дела

Оно было возбуждено в отношении чиновницы в связи с превышением должностных полномочий при закупках ланч-боксов для пациентов больниц.

О том, что суд вынес решение о временном отстранении чиновницы, стало известно еще накануне. Об этом сообщали в пресс-службе правительства республики. Позже это подтвердили в суде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк, ранее сообщала, что Вербицкую подозревают в том, что она при подготовке конкурса по закупке партии ланч-боксов для республиканской больницы добилась, используя служебное положение, внесения изменений в документацию, выгодных для одного из участников конкурса. В настоящее время чиновница от здравоохранения находится под подпиской о невыезде. Сотрудники МВД провели в здании Минздрава Якутии обыски. В самом министерстве указывали, что обыски были связаны с компанией «Мед-Фуд», которая более 10 лет занимается организацией питания в ряде больниц республики. В самой компании утверждали, что связей с Вербицкой отрицают.

Сообщалось и об обысках по месту жительства заместителя министра здравоохранения региона. Сама Людмила Вербицкая обвинения в свой адрес называет «правовым беспределом» и связывает с конфликтом с местными силовиками