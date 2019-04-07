В Москве, по некоторым данным, задержаны двое британцев. По сведениям информированного источника «Интерфакса». Мужчин подозревают в хранении наркотиков. Задержание произошло на Чистых прудах. Иностранцы, заметив приближающихся полицейских, выбросили из карманов два пакета с неизвестным порошком. Вещество направлено на экспертизу. Как уточняется, мужчины преподают английский в одной из языковых школ.

Официального подтверждения этой информации пока нет.