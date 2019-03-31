Отель «Азимут» в Нижнем Новгороде отказался принять форум «Свободные люди» из-за угроз со стороны властей

Отель «Азимут» в Нижнем Новгороде в последний момент отказался принять форум «Свободные люди» из-за угроз со стороны властей. Это не первый подобный случай в городе, — рассказала «Эху» один из организаторов мероприятия и пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич. «Мы обращались в несколько гостиниц, некоторые соглашались, принимали оплату зала, но потом отказывали по разным надуманным причинам. Последней гостинице, «Азимут», с которой у нас была договоренность до вчерашнего вечера, позвонили и пригрозили прислать ОМОН, если они не выгонят нас прямо сейчас», — сказала она.

Форум удалось перенести на резервную площадку, но активисты опасаются провокаций, — добавила Наталья Грязневич. По ее словам, представители православного движения «Сорок сороков» следят за организаторами с самого их приезда в Нижний Новгород.