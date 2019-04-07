Вооруженные люди пытались проникнуть в дом бывшего президента Мексики

Об этом сам Висенте Фокс Кесада написал на своей странице в Фейсбуке. Он попросил власти обратить внимание на случившееся и возложил ответственность за безопасность своей семьи на действующего лидера страны. Нынешний президент Лопес Обрадор поручил министру национальной обороны организовать охрану Фокса, но без излишеств. Глава государства известен своими мерами по экономии средств, в том числе, предусмотренных для обеспечения безопасности. Придя к власти, он сократил штат охраны и выставил на продажу «борт № 1».